Prohibida Obsesión - Capítulo 22: Paloma descubre el secreto de Dante
En este capítulo de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) finge estar enfermo para evitar que Antonia (Sigrid Alegría) lea el correo que revela su infidelidad.
Para su fortuna, la hija de Hernán (Osvaldo Silva) se ausenta de su oficina por unos segundos, lo que le permite al arquitecto ingresar a su correo y borrar la evidencia.
Por otro lado, Emilia (Elena Guzonni) apoya a Gaspar (Nicolás Poblete) y le deja claro a Vivi (Celine Reymond) que no quiere volver a ver a Pablo (César Sepúlveda).
Paloma descubre el secreto de Dante
Además, Paloma (Mónica Godoy) llega al banco donde trabaja Dante (Andrés Velasco) para darle una sorpresa.
Sin embargo, allí descubre que su esposo fue despedido hace un par de días, una noticia que la deja en shock.
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