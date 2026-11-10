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Prohibida Obsesión - Capítulo 21: La persona que amenaza a Luciano

  • Por Mega

En este capítulo de Prohibida Obsesión, Dante (Andrés Velasco) intentará encontrar trabajo, pero recibirá respuestas poco alentadoras.

Por otro lado, Coca (Lorena Capetillo) solicitará una reunión con Luciano (Diego Muñoz) luego de descubrir que Bárbara (Fernanda Finsterbusch) estuvo merodeando su domicilio.

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La expareja de Hernán (Osvaldo Silva) aprovechará el encuentro para chantajear al abogado y presionarlo para que le permita retomar sus funciones en la inmobiliaria.

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Se revela quién amenaza a Luciano

Además, Luciano descubrirá que Antonia recibió un correo en el que le advierten que debe hablar con su marido sobre el último viaje que realizó a Zapallar.

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En la siguiente escena, finalmente se conocerá la identidad de la persona que está detrás de los mensajes amenazadores, los que podrían provocar una ruptura en el matrimonio de Luciano y Antonia.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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