Prohibida Obsesión - Capítulo 19: Luciano busca respuestas en Bárbara
En este capítulo de Prohibida Obsesión, Gaspar (Nicolás Poblete) enfrenta a Pablo (César Sepúlveda) por haberle regalado un celular de alta gama a Vivi (Celine Reymond).
Por primera vez, Gaspar no se queda de brazos cruzados y lo trata de borracho, desatando una violenta discusión entre ambos.
Por otro lado, Antonia (Sigrid Alegría) sorprende a Luciano (Diego Muñoz) tomado de las manos con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), por lo que no duda en exigirle explicaciones.
Luciano busca respuestas en Bárbara
Horas más tarde, Luciano llega al departamento de Bárbara para hablar sobre el correo anónimo que expone su infidelidad.
En medio de sus dudas, el arquitecto le pregunta directamente a la joven si ella está detrás del mensaje.
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Más Capítulos
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Prohibida Obsesión - Capítulo 18: El deseo de Bárbara sobre Antonia
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