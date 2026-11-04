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Prohibida Obsesión - Capítulo 19: Luciano busca respuestas en Bárbara

  • Por Mega

En este capítulo de Prohibida ObsesiónGaspar (Nicolás Poblete) enfrenta a Pablo (César Sepúlveda) por haberle regalado un celular de alta gama a Vivi (Celine Reymond).

Por primera vez, Gaspar no se queda de brazos cruzados y lo trata de borracho, desatando una violenta discusión entre ambos.

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Por otro lado, Antonia (Sigrid Alegría) sorprende a Luciano (Diego Muñoz) tomado de las manos con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), por lo que no duda en exigirle explicaciones.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano busca respuestas en Bárbara

Horas más tarde, Luciano llega al departamento de Bárbara para hablar sobre el correo anónimo que expone su infidelidad.

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En medio de sus dudas, el arquitecto le pregunta directamente a la joven si ella está detrás del mensaje.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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