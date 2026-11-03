Antonia verá a Luciano de la mano con Bárbara en el capítulo 19 de Prohibida Obsesión

03 nov. 2026 - 23:00 hrs.

En el avance del capítulo 19 de Prohibida Obsesión, Paloma (Mónica Godoy) recibirá buenas noticias sobre su postulación laboral.

Por otro lado, Gaspar (Nicolás Poblete) enfrentará a Pablo (César Sepúlveda) por haberle regalado un celular de alta gama a su hija.

Sin embargo, por primera vez, Pablo no se quedará de brazos cruzados y lo tratará de borracho, provocando una discusión que terminará a golpes.

Prohibida Obsesión / Mega

Antonia verá a Luciano de la mano con Bárbara

Además, Luciano (Diego Muñoz) llegará al café de Bárbara (Fernanda Finsterbusch) y, mientras le toma las manos, le pedirá conversar a solas en su oficina.

Para su mala fortuna, justo en ese momento aparecerá Antonia (Sigrid Alegría), quien no dudará en preguntarles si ocurre algo.