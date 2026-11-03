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Antonia verá a Luciano de la mano con Bárbara en el capítulo 19 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 19 de Prohibida ObsesiónPaloma (Mónica Godoy) recibirá buenas noticias sobre su postulación laboral.

Por otro lado, Gaspar (Nicolás Poblete) enfrentará a Pablo (César Sepúlveda) por haberle regalado un celular de alta gama a su hija.

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Sin embargo, por primera vez, Pablo no se quedará de brazos cruzados y lo tratará de borracho, provocando una discusión que terminará a golpes.

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Antonia verá a Luciano de la mano con Bárbara

Además, Luciano (Diego Muñoz) llegará al café de Bárbara (Fernanda Finsterbusch) y, mientras le toma las manos, le pedirá conversar a solas en su oficina.

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Para su mala fortuna, justo en ese momento aparecerá Antonia (Sigrid Alegría), quien no dudará en preguntarles si ocurre algo.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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