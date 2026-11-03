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Paloma vivirá impensado reencuentro con persona de su pasado en el capítulo 18 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 18 de Prohibida Obsesión, Paloma (Mónica Godoy) comenzará a buscar trabajo en medio de la crisis económica que atraviesa su familia.

Durante una entrevista laboral, la esposa de Dante (Andrés Velasco) explicará sus motivaciones: "Bueno, como mis niños están más grandes quiero volver a trabajar".

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Paloma vivirá un impensado reencuentro

Justo en ese momento, un misterioso hombre aparecerá para presentarse ante Paloma.

Prohibida Obsesión / Mega

"Paloma Miranda. Veo que no sabes con quién estoy hablando", le dirá esta persona.

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Finalmente, el hombre revelará que se llama Gonzalo (Ricardo Fernández) y que en el pasado lo conocían como "El Guatón Anguita", una revelación que dejará muy confundida a Paloma.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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