Paloma vivirá impensado reencuentro con persona de su pasado en el capítulo 18 de Prohibida Obsesión

03 nov. 2026 - 08:50 hrs.

En el avance del capítulo 18 de Prohibida Obsesión, Paloma (Mónica Godoy) comenzará a buscar trabajo en medio de la crisis económica que atraviesa su familia.

Durante una entrevista laboral, la esposa de Dante (Andrés Velasco) explicará sus motivaciones: "Bueno, como mis niños están más grandes quiero volver a trabajar".

Paloma vivirá un impensado reencuentro

Justo en ese momento, un misterioso hombre aparecerá para presentarse ante Paloma.

Prohibida Obsesión / Mega

"Paloma Miranda. Veo que no sabes con quién estoy hablando", le dirá esta persona.

Finalmente, el hombre revelará que se llama Gonzalo (Ricardo Fernández) y que en el pasado lo conocían como "El Guatón Anguita", una revelación que dejará muy confundida a Paloma.