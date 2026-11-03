Paloma vivirá impensado reencuentro con persona de su pasado en el capítulo 18 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 18 de Prohibida Obsesión, Paloma (Mónica Godoy) comenzará a buscar trabajo en medio de la crisis económica que atraviesa su familia.
Durante una entrevista laboral, la esposa de Dante (Andrés Velasco) explicará sus motivaciones: "Bueno, como mis niños están más grandes quiero volver a trabajar".
Paloma vivirá un impensado reencuentro
Justo en ese momento, un misterioso hombre aparecerá para presentarse ante Paloma.
"Paloma Miranda. Veo que no sabes con quién estoy hablando", le dirá esta persona.
Finalmente, el hombre revelará que se llama Gonzalo (Ricardo Fernández) y que en el pasado lo conocían como "El Guatón Anguita", una revelación que dejará muy confundida a Paloma.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.