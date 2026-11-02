Luciano enfrentará a Coca tras recibir preocupante mail sobre Bárbara en el capítulo 18 de Prohibida Obsesión

02 nov. 2026 - 22:59 hrs.

En el avance del capítulo 18 de Prohibida Obsesión, Coca (Lorena Capetillo) le preguntará a Hernán (Osvaldo Silva) detalles de la relación entre Antonia (Sigrid Alegría) y Luciano (Diego Muñoz).

Por otro lado, Emilia (Elena Guzonni) le contará a Gaspar (Nicolás Poblete) que Pablo (César Sepúlveda) le preparó una sorpresa.

El abogado no tardará en preguntarle a su hija en qué consistió, pero recibirá una respuesta que no le agradará.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano enfrentará a Coca

Además, Luciano le pedirá una reunión a Coca luego de recibir un preocupante correo de una persona desconocida que está al tanto de su relación extramarital con Bárbara.

Aunque sin confirmar que se trata de ella, el arquitecto le exigirá que lo deje tranquilo.