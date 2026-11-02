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Luciano enfrentará a Coca tras recibir preocupante mail sobre Bárbara en el capítulo 18 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 18 de Prohibida Obsesión, Coca (Lorena Capetillo) le preguntará a Hernán (Osvaldo Silva) detalles de la relación entre Antonia (Sigrid Alegría) y Luciano (Diego Muñoz).

Por otro lado, Emilia (Elena Guzonni) le contará a Gaspar (Nicolás Poblete) que Pablo (César Sepúlveda) le preparó una sorpresa.

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El abogado no tardará en preguntarle a su hija en qué consistió, pero recibirá una respuesta que no le agradará.

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Luciano enfrentará a Coca

Además, Luciano le pedirá una reunión a Coca luego de recibir un preocupante correo de una persona desconocida que está al tanto de su relación extramarital con Bárbara.

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Aunque sin confirmar que se trata de ella, el arquitecto le exigirá que lo deje tranquilo.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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