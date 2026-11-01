León viajará fuera de Santiago: Estos han sido sus movimientos tras la desaparición de Clara en La Baronesa

01 nov. 2026 - 11:20 hrs.

León (César Caillet) se ha comportado extrañamente desde que se le perdió el rastro a Clara (Lorena Bosch). El médico ha demostrado que es capaz de matar, porque envió sicarios a atacar a Samuel (Francisco Ossa), pero, ¿sería capaz de hacer lo mismo con Clara a sabiendas de lo mucho que afectaría a Antonio (Carlos Díaz)?

En los recientes capítulos de La Baronesa, León admitió frente a su amante que la desaparición era algo postivo para ellos; quizá podrían admitir con mayor libertad la relación que llevan hace años a escondidas. Sin embargo, Antonio se negó a hablar... esto solo los convertiría en sospechosos del crimen y Aurora (Loreto Valenzuela) los conminó a lo mismo.

Pero no es lo único. Insulza ha estado muy preocupado de convencer a Samuel de no hablar sobre el pasado que los une. De hecho, lo citó a su departamento para llegar a un acuerdo con Antonio y hacer un pacto de silencio, cosa que terminó poniéndolo tras la pista del fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth).

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Efectivos de la policía seguían los pasos de Samuel y Antonio, así que se enteraron de la reunión.

Por lo anterior, el fiscal Domínguez esa misma noche le hizo una visita a León que lo dejó muy preocupado. ¿Temía que el persecutor tuviera algo en su contra? Afortunadamente, el médico se dio cuenta que el fiscal solo tiene conjeturas hasta el momento.

Y repentinamente, León decidió viajar al norte con la excusa de visitar a sus padres. ¿Será ese el propósito real del vuelo?

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