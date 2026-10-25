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Aurora, León y Antonio se ponen de acuerdo para un nuevo pacto de silencio en La Baronesa. La Baronesa / Mega

Los 3 que traicionaron a Clara: Aurora, León y Antonio decidieron mentirle a la policía en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En La Baronesa, las circunstancias quisieron que Aurora (Loreto Valenzuela), León (César Caillet) y Antonio (Carlos Díaz) renovaran el pacto de silencio al que habían dado pie 30 años atrás. 

La idea fue de la matriarca, quien, tras la desaparición de Clara (Lorena Bosch), necesita más que nunca que los tres se pongan de acuerdo en qué declarar y qué callar ante la policía. 

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Antes de que se le perdiera el rastro a su nuera, Clara había descubierto la relación de amantes que había entre su marido y el doctor Insulza. Incluso se lo comentó a Aurora, necesitada de un consejo, y solo encontró en su suegra a una mujer fría que sabía todo, le había permitido vivir en ese engaño y le exigía mantenerse callada por el qué dirán. 

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El nuevo pacto 

La investigación policial fue la excusa perfecta para que Aurora obligara a su hijo y León a seguir ocultando su homosexualidad. Así, la fachada que construyó en 30 años seguirá intacta y ninguno será apuntado como posible sospechoso de la desaparición. 

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"Yo no estoy dispuesta a mentirle a la justicia si ustedes no se comprometen a quedarse callados para siempre", dijo la mujer. 

No es que Antonio y el doctor tuvieran más alternativa, así que finalmente sellaron este acuerdo para apoyarse mutuamente mientras esté abierto el caso. 

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