Un romance clandestino: ¿Quiénes saben o sospechan de la relación de Fran y Daniel en La Baronesa?

24 oct. 2026 - 11:01 hrs.

Los apasionados encuentros entre Francesca (Katyna Huberman) y Daniel (Francisco Reyes Cristi) debían mantenerse como un secreto. Al menos así lo quería ella, quien se sentía contrariada por la diferencia de edad y la amistad que la une con Clara (Lorena Bosch).

Sin embargo, algunos acontecimientos terminaron revelando el romance y ahora más de un personaje de La Baronesa sabe o sospecha que hay algo entre esos dos. ¿Quiénes son?

1. Paula

Paula (Francisca Armstrong) encontró el llavero de su hermano entre las sábanas de la cama de Francesca y, por más que intentaron convencerla de que fue una casualidad, está segura de que hay un affaire.

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2. León

Daniel necesitaba desahogarse con alguien cuando supo que Clara y Samuel (Francisco Ossa) se besaron. Por la confianza que le tiene, recurrió a León (César Caillet), pero el médico era demasiado astuto y, tras hacerle varias preguntas, fue el mismo Daniel quien le confesó que escuchó del amorío de su madre porque estaba escondido en el cuarto de Fran... los dos se ven en secreto.

3. Emilia

León le exigió a Francesca que se aleje del hijo de Antonio (Carlos Díaz) y ella decidió cortar lazos con el joven chef en una conversación a solas en el restaurante. Lo que no esperaban es que Emilia (Octavia Bernasconi) los escuchara discutir, enterándose así de lo que pasaba.

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4. Nicolás

En el avance del capítulo 47 de la teleserie, Daniel querrá una nueva oportunidad con Francesca y ella se negará. Enamorado como está, el nieto de Aurora (Loreto Valenzuela) confesará que no le importa gritarle al mundo lo que siente... el problema es que Nicolás (Andrew Bargsted) lo oirá todo y quedará en shock.

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