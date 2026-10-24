¿Podrá salir adelante? Los problemas que persiguen a Dante en Prohibida Obsesión

24 oct. 2026 - 10:13 hrs.

Dante (Andrés Velasco) es uno de los personajes que enfrenta mayores dificultades en Prohibida Obsesión, la teleserie nocturna de Mega.

El trabajador bancario se encuentra atrapado en una verdadera pesadilla, marcada por problemas económicos, conflictos matrimoniales y situaciones que amenazan con desestabilizar aún más su vida. A continuación, repasamos los principales conflictos que lo mantienen al límite.

Las deudas

Dante ha acumulado millonarias deudas que incluyen la mensualidad del colegio de sus hijos, las contribuciones y los gastos comunes del condominio, entre otras obligaciones.

Prohibida Obsesión / Mega

La situación llega a un punto crítico cuando el trabajador bancario recibe una orden de embargo sobre su propia casa, una noticia que lo sume en el pánico ante la posibilidad de perder su hogar.

El choque de su auto

Convencido de que su esposa le está siendo infiel, Dante decide seguirla en su vehículo para descubrir la verdad.

Sin embargo, la persecución termina de la peor manera: el trabajador bancario se salta un disco pare y protagoniza un grave accidente automovilístico que suma un nuevo problema a su ya complicada vida.

Sus problemas maritales

A las sospechas de infidelidad se suma otro conflicto que amenaza su relación con Paloma (Mónica Godoy). Dante no se siente capaz de mantener intimidad con su esposa, una situación que ha postergado durante mucho tiempo.

Prohibida Obsesión / Mega

Desesperado por encontrar una solución, el trabajador bancario recurre a un medicamento para enfrentar este problema, aunque todavía no está claro qué resultados tendrá.

La infidelidad de Luciano

Dante también carga con el secreto de la infidelidad de su hermano Luciano (Diego Muñoz), quien engañó a Antonia (Sigrid Alegría) con Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

La situación tiene profundamente molesto al trabajador bancario, quien no duda en recriminarle a su hermano por traicionar a Antonia, una persona a la que le tiene un gran cariño. Así, el conflicto familiar se suma a la larga lista de problemas que mantienen a Dante en medio de una verdadera tormenta.

No te pierdas los próximos capítulos de Prohibida Obsesión, de lunes a jueves, desde las 22:10 horas.

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