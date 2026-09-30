Prohibida Obsesión - Capítulo 3: Luciano descubre a Bárbara en el departamento de Gaspar
En el tercer capítulo de Prohibida Obsesión, Antonia (Sigrid Alegría) le revela a Hernán (Osvaldo Silva) que Coca (Lorena Capetillo) tiene intenciones de tener hijos con él.
La noticia deja desconcertado al empresario, quien le asegura a su hija que no existe ninguna posibilidad de que eso ocurra.
Por otro lado, Dante (Andrés Velasco) se entera de que su propiedad iniciará un proceso de remate debido al no pago de contribuciones, situación que le provoca una gran angustia.
Luciano descubre a Bárbara en el departamento de Gaspar
Además, Gaspar (Nicolás Poblete) lleva a Bárbara (Fernanda Finsterbusch) hasta su departamento, donde la joven se queda dormida luego de un beso entre ambos.
Al día siguiente, preocupado porque su amigo no responde sus llamadas, Luciano (Diego Muñoz) llega hasta el departamento de Gaspar y se lleva una inesperada sorpresa.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.