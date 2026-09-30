De actrices a baristas: Así se prepararon Fernanda Finsterbusch y Florencia Crino para Prohibida Obsesión

30 sept. 2026 - 13:30 hrs.

En la teleserie Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) es la dueña de Café Principessa, un lugar donde trabaja junto a su amiga Marisol (Florencia Crino), quien se desempeña como barista.

Para interpretar de mejor manera a sus personajes, las jóvenes actrices debieron enfrentarse a un nuevo desafío fuera de las grabaciones: aprender distintas técnicas relacionadas con el mundo del café.

La preparación

El equipo digital de Mega acompañó a Fernanda Finsterbusch y Florencia Crino durante una clase de barismo, donde aprendieron algunos de los principales secretos detrás de la preparación de café.

Prohibida Obsesión / Mega

"Hoy vinimos a aprender en una clase barista. Ese es el gran desafío, aprender a hacer un latte, un café simple, un café doble", explicó Fernanda Finsterbusch.

Durante la jornada, las actrices realizaron distintas preparaciones y se atrevieron incluso con algunos dibujos utilizando café, poniendo a prueba lo aprendido durante la clase.

Tras completar los ejercicios, ambas quisieron conocer la evaluación de uno de los instructores, quien destacó el desempeño que tuvieron durante su primera experiencia como baristas.

"Para primera vez, para no saber nada, lo hicieron excelente. Yo creo que aprendieron igual súper rápido", señaló el profesional.

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