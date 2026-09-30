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"La traición no se perdona": Antonia lanzará dura advertencia a Luciano en el capítulo 3 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del tercer capítulo de Prohibida Obsesión, Julieta (María Jesús Haran) llegará llorando a su hoga n r y les revelará a Antonia (Sigrid Alegría) y Luciano (Diego Muñoz) que vio a su pareja besando a otra mujer.

Minutos más tarde, a solas, ambos padres comenzarán a debatir sobre la infidelidad que sufrió su hija y tendrán opiniones divididas al respecto.

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Por un lado, Luciano evitará sacar conclusiones apresuradas y señalará: "No sabemos bien cómo pasaron las cosas. Y para mí, Matías, desde que lo conozco es un buen gallo".

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La advertencia de Antonia

Sin embargo, Antonia no compartirá la opinión de su esposo y, con una actitud desafiante, le hará una clara advertencia.

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"No, no, no. La infidelidad es una traición y la traición no se perdona, punto. Así que piénsalo dos veces antes de serme infiel", expresará.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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