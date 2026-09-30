"La traición no se perdona": Antonia lanzará dura advertencia a Luciano en el capítulo 3 de Prohibida Obsesión

30 sept. 2026 - 00:01 hrs.

En el avance del tercer capítulo de Prohibida Obsesión, Julieta (María Jesús Haran) llegará llorando a su hoga n r y les revelará a Antonia (Sigrid Alegría) y Luciano (Diego Muñoz) que vio a su pareja besando a otra mujer.

Minutos más tarde, a solas, ambos padres comenzarán a debatir sobre la infidelidad que sufrió su hija y tendrán opiniones divididas al respecto.

Por un lado, Luciano evitará sacar conclusiones apresuradas y señalará: "No sabemos bien cómo pasaron las cosas. Y para mí, Matías, desde que lo conozco es un buen gallo".

Prohibida Obsesión / Mega

La advertencia de Antonia

Sin embargo, Antonia no compartirá la opinión de su esposo y, con una actitud desafiante, le hará una clara advertencia.

"No, no, no. La infidelidad es una traición y la traición no se perdona, punto. Así que piénsalo dos veces antes de serme infiel", expresará.