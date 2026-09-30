Bárbara tendrá una cita con Gaspar y lo besará en el tercer capítulo de Prohibida Obsesión

30 sept. 2026 - 00:03 hrs.

En el avance del tercer capítulo de Prohibida Obsesión, Julieta (María Jesús Haran) llegará llorando a su hogar y les revelará a sus padres que vio a su pareja besando a otra mujer.

La noticia dejará desconcertados a Antonia (Sigrid Alegría) y Luciano (Diego Muñoz), quienes comenzarán a conversar sobre la infidelidad que sufrió su hija.

Durante la conversación, la empresaria dejará claro a su marido que considera la infidelidad una traición y le advertirá que lo piense dos veces antes de serle infiel.

Prohibida Obsesión / Mega

Bárbara tendrá una cita con Gaspar y lo besará

Además, Gaspar (Nicolás Poblete) tendrá una cita con Bárbara (Fernanda Finsterbusch) y le confesará que le daría mucha lata que ella solo lo viera como un amigo.

Ante esto, la joven tomará la iniciativa y besará al abogado, dando inicio a un apasionado momento entre ambos.