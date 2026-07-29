Prohibida Obsesión: La producción de Mega llega a Prime Video con capítulos estreno 48 horas antes

29 jul. 2026 - 11:50 hrs.

Prohibida Obsesión, la nueva producción dramática de Mega, también estará disponible de manera exclusiva para toda Latinoamérica -incluido Brasil- a partir de un acuerdo de distribución entre el holding chileno Megamedia y el servicio de streaming Prime Video.

Dicho acuerdo permitirá a Prime Video ofrecer cada episodio de Prohibida Obsesión 48 horas antes que el estreno en Mega.

La trama de Prohibida Obsesión

Esta es una producción original de Megamedia, cuya Área de Dramática es reconocida internacionalmente por la excelencia en la realización de sus contenidos, —en diferentes géneros y formatos—, los que por más de 10 años han alcanzado los más diversos mercados de audiencia a nivel mundial.

Prohibida Obsesión es un intenso thriller dramático en el que Luciano (Diego Muñoz), a sus 50 años, cree tener su vida resuelta, con una familia estable, una destacada posición profesional y financiera y un grupo entrañable de amigos. Sin embargo, se cruza con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), la intensa veinteañera que hará que la aventura de una noche cruce los límites, desafiando su identidad, sus valores y a su propia familia.

Prohibida Obsesión cuenta con la dirección ejecutiva de Quena Rencoret, la producción ejecutiva de Daniela Demicheli y la dirección general de Nicolás Alemparte.

Todo sobre Prohibida Obsesión