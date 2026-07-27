"A los 70 años sigo plenamente vigente": Osvaldo Silva celebra su debut en las nocturnas de Mega

27 jul. 2026 - 16:50 hrs.

Osvaldo Silva integrará el elenco de la próxima teleserie nocturna de Mega, Prohibida Obsesión, dando vida al empresario Hernán Arizmendi.

Según contó a El Mercurio, el personaje tiene un significado importante; por un lado, marca el debut en las nocturnas del canal. Mientras que por otro, representa una realidad que por mucho tiempo estuvo ausente de la televisión.

El debut de Osvaldo Silva en las nocturnas de Mega

"Mi personaje deja claro que un hombre de 70 años o más está plenamente vigente, así también me siento yo. Es interesante que la teleserie refleje distintas generaciones y que todas las edades tienen sus propios problemas, pasiones y vivencias", indicó.

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Además, mencionó que la teleserie presenta diálogos más directos y con escenas de intimidad que, sin duda, la hacen ser de un "lenguaje más fuerte y situaciones que son más cercanas a cómo vivimos hoy".

En cuanto a su personaje en sí, dijo que tiene un significado importante, porque originalmente iba a ser interpretado por Fernando Kliche, quien alcanzó a grabar escenas antes de dejar la producción por un agresivo cáncer.

"Lamenté profundamente lo que le pasó y que él no pudiera seguir en la teleserie por su enfermedad", contó el actor.

Silva afirmó que evitó ver el material que logró grabar Kliche, puesto que "cada actor interpreta un personaje de manera distinta y eso depende también de la visión de los directores. Para mí era un desafío importante, y estoy muy contento con el resultado".

"Siempre he seguido haciendo teatro. Esta profesión exige disciplina y respeto por el trabajo en equipo. Mientras tenga ganas y energía, seguiré actuando", concluyó.

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