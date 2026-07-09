Mónica Godoy y Andrés Velasco interpretarán a un matrimonio en crisis por las deudas en Prohibida Obsesión
La teleserie marca el regreso de Mónica Godoy y su debut en el Área Dramática de Mega como Paloma, la esposa de Dante (Andrés Velasco): una pareja que sufrirá preocupaciones económicas, el desgaste cotidiano y la postergación de sus propios intereses.
Las grandes crisis no siempre llegan de un día para otro. A veces se instalan en la rutina, en las cuentas que no dejan de acumularse, en las conversaciones que se postergan y en una intimidad que comienza a resentirse sin que nadie sepa exactamente cuándo ocurrió. Ese es el punto de partida de la historia de Paloma y Dante, interpretados por Mónica Godoy y Andrés Velasco, una pareja que deberá preguntarse cuánto resiste una relación si el amor ya no parece suficiente para enfrentar las dificultades.
Un matrimonio en crisis
El regreso de Mónica Godoy a las teleseries marca también su debut en el Área Dramática de Mega y la posibilidad de explorar un personaje actual: una mujer que se ha postergado por su familia y que se cuestionará si podrá recuperar su independencia y mantener una relación con su esposo, al que aún ama. Junto a ella, Andrés Velasco encarna a Dante, presionado para responder a las expectativas que ha puesto sobre sí mismo y quien ve cómo el exceso de gastos, los créditos sobre créditos y la necesidad de aparentar comienzan a afectar aspectos mucho más profundos que la estabilidad financiera.Ir a la siguiente nota
La historia de Paloma y Dante dialoga con uno de los ejes centrales de Prohibida Obsesión: cómo las decisiones tomadas en momentos de fragilidad pueden alterar el destino de personas que jamás imaginaron verse enfrentadas a ese escenario. Una pareja que deberá descubrir si es posible reencontrarse antes de que la distancia emocional se vuelva irreversible.
El elenco de Prohibida Obsesión también reúne a Diego Muñoz, Sigrid Alegría, Fernanda Finsterbusch, Nicolás Poblete, Celine Reymond, César Sepúlveda, Osvaldo Silva, Lorena Capetillo, María Jesús Haran, Agustín Moreno y Florencia Crino, entre otros. La nueva apuesta del Área Dramática de Mega es liderada por Quena Rencoret, con producción ejecutiva de Daniela Demicheli, dirección de Nicolás Alemparte y guiones de Luis Ponce junto a Elena Muñoz, Felipe Montero y Milena Bastidas.
Próximamente, Prohibida Obsesión, a continuación de Reunión de Superados en Mega.
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