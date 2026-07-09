Mónica Godoy y Andrés Velasco interpretarán a un matrimonio en crisis por las deudas en Prohibida Obsesión

09 jul. 2026 - 15:00 hrs.

La teleserie marca el regreso de Mónica Godoy y su debut en el Área Dramática de Mega como Paloma, la esposa de Dante (Andrés Velasco): una pareja que sufrirá preocupaciones económicas, el desgaste cotidiano y la postergación de sus propios intereses.

Las grandes crisis no siempre llegan de un día para otro. A veces se instalan en la rutina, en las cuentas que no dejan de acumularse, en las conversaciones que se postergan y en una intimidad que comienza a resentirse sin que nadie sepa exactamente cuándo ocurrió. Ese es el punto de partida de la historia de Paloma y Dante, interpretados por Mónica Godoy y Andrés Velasco, una pareja que deberá preguntarse cuánto resiste una relación si el amor ya no parece suficiente para enfrentar las dificultades.

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Prohibida Obsesión / MEGA

Un matrimonio en crisis

El regreso de Mónica Godoy a las teleseries marca también su debut en el Área Dramática de Mega y la posibilidad de explorar un personaje actual: una mujer que se ha postergado por su familia y que se cuestionará si podrá recuperar su independencia y mantener una relación con su esposo, al que aún ama. Junto a ella, Andrés Velasco encarna a Dante, presionado para responder a las expectativas que ha puesto sobre sí mismo y quien ve cómo el exceso de gastos, los créditos sobre créditos y la necesidad de aparentar comienzan a afectar aspectos mucho más profundos que la estabilidad financiera.

La historia de Paloma y Dante dialoga con uno de los ejes centrales de Prohibida Obsesión: cómo las decisiones tomadas en momentos de fragilidad pueden alterar el destino de personas que jamás imaginaron verse enfrentadas a ese escenario. Una pareja que deberá descubrir si es posible reencontrarse antes de que la distancia emocional se vuelva irreversible.

El elenco de Prohibida Obsesión también reúne a Diego Muñoz, Sigrid Alegría, Fernanda Finsterbusch, Nicolás Poblete, Celine Reymond, César Sepúlveda, Osvaldo Silva, Lorena Capetillo, María Jesús Haran, Agustín Moreno y Florencia Crino, entre otros. La nueva apuesta del Área Dramática de Mega es liderada por Quena Rencoret, con producción ejecutiva de Daniela Demicheli, dirección de Nicolás Alemparte y guiones de Luis Ponce junto a Elena Muñoz, Felipe Montero y Milena Bastidas.

Próximamente, Prohibida Obsesión, a continuación de Reunión de Superados en Mega.

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