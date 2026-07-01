Celine Reymond, César Sepúlveda y más: Elenco de Prohibida Obsesión adelanta detalles de sus personajes

01 jul. 2026 - 21:10 hrs.

Cada vez falta menos para el estreno de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega que promete una historia marcada por el deseo, los secretos y las consecuencias de una decisión que cambiará la vida de sus protagonistas.

El drama será protagonizado por Diego Muñoz como Luciano, Sigrid Alegría como Antonia y Fernanda Finsterbusch como Bárbara. En la antesala de su debut, parte del elenco adelantó detalles de los personajes que darán vida a esta historia.

Actores adelantan detalles de sus personajes

Celine Reymond será Viviana, una corredora de propiedades y una de las amigas más cercanas de Antonia, quien también enfrentará conflictos en el ámbito sentimental.

"Mi personaje se llama Viviana, trabaja en una oficina de corretaje de propiedades. Es muy amiga del personaje de la Sigrid. Bueno, ella tiene ahí problemas con su ex, que se llama Gaspar, lo hace Nico Poblete. Conoce a un hombre maravilloso, encantador, increíble, guapísimo", comentó la actriz.

Por su parte, Nicolás Poblete interpretará a Gaspar, un abogado que se separó de su pareja. "Mi personaje se llama Gaspar, es un abogado que trabaja en una inmobiliaria, se separó hace un tiempo, gran padre. Un poquito pastel, pero muy buen cabro", señaló.

Prohibida Obsesión / MEGA

En tanto, César Sepúlveda dará vida a Pablo, un ingeniero con una personalidad práctica, ordenada y emprendedora. "Interpreto a Pablo, un padre solitario, porque los ingenieros somos así. Tengo ese pensamiento, el pensamiento de ingeniero. Práctico, ordenado, buen emprendedor", afirmó.

Finalmente, Lorena Capetillo interpretará a Camila, más conocida como "Coca", una mujer ambiciosa cuya relación con Hernán será clave para el desarrollo de la historia.

"Mi personaje se llama Camila Núñez, más conocida como Coca. Es pareja de Hernán, muy ambiciosa, trabajadora, y su relación con Hernán va a desatar muchas historias ahí que ustedes van a poder después disfrutar", concluyó.

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