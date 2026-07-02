"Es el desafío más grande": Fernanda Finsterbusch desclasifica a Bárbara, su personaje en Prohibida Obsesión

02 jul. 2026 - 12:00 hrs.

Prohibida Obsesión es la nueva apuesta nocturna de Mega, que tendrá a Fernanda Finsterbusch como una de las protagonistas.

En la historia, la actriz será Bárbara, una seductora joven que queda encandilada con Luciano (Diego Muñoz) y hará todo lo posible por tenerlo a su lado, sin importar que sea un hombre casado.

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La actriz habló en exclusiva con las plataformas digitales de Mega para revelar algunos secretos de su rol: "Bárbara es una mujer 'echa pa' delante', es un protagónico, ¡es mi primer protagónico! Va a ser una mujer muy entretenida, chispeante".

Prohibida Obsesión / Mega

Pero además de su carácter atrayente, tiene otra cualidad —o defecto—, la determinación.

"Conoce a Diego (Muñoz, Luciano en la ficción), que es un hombre que le trae quizás ciertos recuerdos, que le gusta, le atrae; entonces, ocupa todas sus herramientas para poder seducirlo y y tenerlo cerca, que es lo que ella quiere. Vamos a esperar que no nos odien por las cosas que vamos a hacer, todo tiene una una razón de ser", señaló entre risas.

Prohibida Obsesión la tiene en este rol gravitante en la historia y Finsterbusch lo considera "el desafío más grande que he tenido en Mega hasta ahora".

"Es escalofriante, pero muy entretenido, así que estoy muy entusiasmada. Se vienen cositas, no se la pueden perder porque parece que va a estar un manjar", invitó.

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