El Jardín de Olivia - Capítulo 358: Final

17 ag. 2026 - 17:15 hrs.

En el capítulo 358 y final de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Luis Emilio (Alejandro Trejo) eran las dos caras de una misma moneda. Ambos se encontraban en riesgo vital, pero en condiciones completamente distintas. La terapeuta estaba acompañada por todos sus seres queridos y Walker se encontraba solo.

Precisamente en su habitación de hospital, Luis Emilio recibió una inyección letal por parte de una mujer y en medio de su estupor, vio de nuevo a Bernardita (Catalina Guerra).

Su esposa vino del más allá para llevarlo consigo porque ya era momento de que pagara por todo el daño que causó.

El Jardín de Olivia / Mega

La gran celebración

Diana se recuperó con éxito y sin la constante amenaza de Luis Emilio, ya era momento de ser feliz.

En una ceremonia sencilla en el jardín que Olivia (Violeta Silva) tanto quiere, la terapeuta se casó con Clemente (Pipo Gormaz) con la esperanza de un brillante porvenir.