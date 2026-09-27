Todo por su hijo: Así fue la difícil juventud de Samuel que le obligó a trabajar para Antonio en La Baronesa

27 sept. 2026 - 11:00 hrs.

Uno de los eventos más terribles en la vida de Samuel (Francisco Ossa) fue aceptar el dinero de Antonio (Carlos Díaz), pero cuando la vida de su hijo estaba en juego, no había espacio para dudas.

En los recientes capítulos de La Baronesa, fue Catalina (María Jesús Godoy) quien narró la juventud de su padre, dando luces de por qué se encontraba en una situación económica tan delicada hace 30 años atrás.

Samuel y Andrea (Catalina Guerra) se conocieron en el colegio y siendo compañeros iniciaron una relación. Era un establecimiento para familias adineradas y Toledo llegó gracias a una beca; precisamente por esto, los padres de Andrea nunca lo aceptaron.

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El joven Samuel Toledo era un alumno brillante y a los 18 años se convirtió en padre de Javier (Simón Pesutic) sin esperar que el bebé tendría un tumor cerebral. Los padres de Andrea negaron cualquier ayuda económica y sin nadie más a quién recurrir, la oferta de Antonio apareció como caída del cielo.

Catalina no sabe cuál es el trabajo que hizo su padre, pero el dinero fue suficiente para pagar la operación de su hermano.

A partir de ese momento de inflexión, Samuel solo trabajó duro para nunca más tener que degradarse y poder brindarle a su familia lo necesario.

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