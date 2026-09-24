La Baronesa - Capítulo 28: León necesita tener el control

24 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Catalina (María Jesús Godoy) le contó a Francesca (Katyna Huberman) sobre la relación de sus padres. Los dos se conocieron desde su época en el colegio, pero Samuel (Francisco Ossa) nunca contó con la aprobación de sus suegros.

Era de una condición mucho más humilde, pero siempre fue un estudiante brillante y, sobre todo, muy responsable que, de alguna manera, consiguió por sí solo el dinero para tratar el tumor cerebral de Javier (Simón Pesutic).

El lado posesivo de León

León (César Caillet) llamó a Antonio (Carlos Díaz) para proponerle pasar un momento juntos esa noche. Para su sorpresa, el abogado pospuso su encuentro para el día siguiente con un tono de cierta molestia.

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Pero el doctor Insulza no iba a permitir que le cortaran el teléfono y aunque fuera tarde, fue hasta la casa de los Márquez para exigir una explicación a su amante.

Supuestamente preocupado por Clara (Lorena Bosch) tras el incidente con Andrea (Catalina Guerra), llegó de improviso, pero demostró su verdadero carácter una vez a solas con Antonio.