La Baronesa - Capítulo 25: Samuel se convierte en un héroe
En este capítulo de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) decidió huir con su auto antes de someterse a los antisociales que lo amenazaban con sus armas.
Mientras buscaba dónde refugiarse, Clara (Lorena Bosch) llamó a la policía y gracias a su temprana acción, efectivos llegaron y se enfrentaron con los asaltantes. Pese a que no pudieron capturarlos, Samuel y la madre de Emilia (Octavia Bernasconi) salieron ilesos de esta situación.
León (César Caillet) estaba frustrado por el fracaso de su plan y con total frialdad, le demostró a Antonio (Carlos Díaz) que no le guarda ningún cariño a su esposa.Ir a la siguiente nota
Las sospechas de Paula
Paula (Francisca Armstrong) encontró las llaves de Daniel (Francisco Reyes Cristi) entre las sábanas de Francesca (Katyna Huberman) y llegó a una rápida conclusión: entre los dos existe un amorío.
Sin perder el tiempo, la joven le devolvió el llavero al chef y dejó entrever sus sospechas.Ve el capítulo en
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