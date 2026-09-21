Andrea hará una escena de celos frente a los Márquez en el capítulo 26 de La Baronesa

21 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 26 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) organizará una comida familiar para agradecer que esa tarde no hubo nada que lamentar.

Javier (Simón Pesutic) estará entre los comensales y Clara le hablará con mucho agradecimiento por la actitud de Samuel (Francisco Ossa) durante el ataque.

"Bueno, si tú eres tan valiente como lo es tu papá, entonces yo me quedo muy tranquila de que seas el hombre que acompaña a mi hija", señalará ella y alzará la copa para brindar.

La Baronesa / Mega

Andrea y sus celos

Andrea (Catalina Guerra) llegará al "Doña Aurora" y escuchará a su consuegra. Si ya sentía celos y en sus sueños veía "infidelidades" de Samuel, esto será la gota que rebalse el vaso.

"Bravo, Clarita, ¡felicitaciones! No te pudiste aguantar y tuviste que hablar de mi marido en tu discursito", dirá frente a todos, mientras Javier se pone de pie al atestiguar la escena que protagoniza su madre.