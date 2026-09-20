¡Se viene con todo! Fuertes enfrentamientos marcarán el nuevo capítulo de Volverías con tu ex? 2

20 sept. 2026 - 16:19 hrs.

¡Tendremos muchos conflictos! Comienza una nueva semana y el capítulo del lunes 21 de septiembre de Volverías con tu ex? 2 se viene con todo.

Los tensos enfrentamientos se tomarán esta nueva entrega y varios de los participantes tendrán fuertes peleas por diferencias de opinión, secretos revelados y malentendidos en la convivencia. Acá te contamos qué será lo más importante de este episodio.

1. Bárbara Córdoba y Oriana Marzoli vivirán tenso cruce

En una entretenida actividad, Julio César Rodríguez le preguntará a Bárbara Córdoba sobre el recordado episodio "con la ropa no", que la enfrentó a Oriana Marzoli.

"Si estás aquí, guapa, es gracias a mi frase icónica; lo importante fue mi frase, no tú", lanzará la venezolana ante su rival.

Sin embargo, la trasandina responderá en el mismo tono de su enemiga: "Tu frase no hubiera nacido si yo no te hubiera tirado la ropa a la piscina".

Volverías con tu ex? 2

2. El enojo de Faloon Larraguibel con Rai Cerda

También, Oriana Marzoli entregará su opinión sobre la relación de Rai Cerda y Faloon Larraguibel: "Me llama mucho la atención que ella se haya equivocado, diciendo que no sabía si continuar con esto, #tongazo".

No solo lo anterior, pues Marzoli desclasificará la cercanía que ha tenido con el ingeniero: "Cuando tú ligabas conmigo, eras un chico muy echado para delante; a mí me escribías por Instagram".

Después, el amigo de Kaoto le dirá a su expareja que esas eran las situaciones a las que se iban a enfrentar si entraban al reality y que él quiere que salgan juntos de la experiencia, pero ella no estará de acuerdo y se lo hará saber: "No quiero que me digas nada más. No quiero que me dirijas la palabra".

Volverías con tu ex? 2

3. La pelea entre Faloon Larraguibel y Camila Nash

Por otro lado, Faloon Larraguibel perderá un vaporizador y extrañamente aparecerá bajo la almohada de Camila Nash, desatando teorías.

La animadora le preguntará a su compañera qué es lo que ocurre y ella le responderá fuertemente: "¿Qué piensas, que me quiero robar tus cag... de vapos?".

La tensión comenzará a subir entre ambas y se lanzarán fuertes cuestionamientos. ¿Será que la discusión supera los límites?

Volverías con tu ex? 2

No te pierdas Volverías con tu ex? 2, de lunes a jueves, después de Reunión de Superados.