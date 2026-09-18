¡El esperado regreso de Celine Reymond! Esto debes saber de su personaje en Prohibida Obsesión

18 sept. 2026 - 12:16 hrs.

Tras un tiempo alejada de las teleseries, Celine Reymond prepara su regreso a la pantalla chica con “Prohibida Obsesión”, la nueva teleserie nocturna de Mega que se estrenará este 28 de septiembre. La actriz vuelve así a uno de los formatos que han marcado su trayectoria televisiva, retomando su presencia en una producción de ficción.

En la historia, Reymond interpretará a Viviana, una corredora de propiedades y una de las amigas más cercanas de Antonia, personaje interpretado por Sigrid Alegría. Desde ese círculo de amistad, Viviana tendrá también una trama propia, especialmente ligada a su vida sentimental y a los nuevos caminos que comenzará a explorar.

Lo más visto de Prohibida Obsesión 1 Abrumado por sus deudas: Así es Dante Palacios, el personaje de Andrés Velasco en Prohibida Obsesión

“Mi personaje se llama Viviana, trabaja en una oficina de corretaje de propiedades. Es muy amiga del personaje de la Sigrid”, explicó la actriz sobre su papel. Sin embargo, su vida amorosa no estará precisamente tranquila, ya que mantiene asuntos pendientes con su ex, Gaspar, interpretado por Nicolás Poblete.

Pero Viviana tendrá la oportunidad de comenzar de nuevo cuando aparezca un nuevo hombre en su vida. “Bueno, ella tiene ahí problemas con su ex, que se llama Gaspar, lo hace Nico Poblete. Conoce a un hombre maravilloso, encantador, increíble, guapísimo”, adelantó Reymond, dejando entrever que el romance será uno de los ingredientes centrales de su historia.

De esta manera, Celine Reymond vuelve a las teleseries con un personaje que tendrá su propia historia dentro de la trama y que la reencontrará con el público en horario prime. Su incorporación a “Prohibida Obsesión” marca así un esperado retorno a la ficción televisiva, esta vez de la mano de una historia donde los secretos, las relaciones y los nuevos amores volverán a poner a prueba a sus protagonistas.

Todo sobre Prohibida Obsesión