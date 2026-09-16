Alessandra le revelará una mala noticia a Tito en el capítulo 196 de Reunión de Superados

16 sept. 2026 - 23:13 hrs.

En el avance del capítulo 196 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) cumplirá la petición de Domingo (Beltrán Izquierdo) y lo llevará hasta el lugar donde murió Coke (Diego Muñoz).

Una vez en el sitio, el joven le pedirá detalles sobre el accidente, situación que dejará visiblemente incómodo al publicista.

Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) dejará en shock a sus amigas al contarles que tuvo un inesperado reencuentro con Josefa (Luz Valdivieso).

Reunión de Superados / Mega

Alessandra le revelará una mala noticia a Tito

Además, Alessandra (Julieta Bartolomé) tendrá una videollamada con Tito (Claudio Castellón), instancia en la que conversará sobre el reality en el que actualmente trabaja.

Durante la conversación, la influencer le revelará a su esposo una mala noticia relacionada con Pitón Lombardi (Orlando Alfaro), dejándolo visiblemente incómodo.