Jaime le hará una gran sorpresa a Tito en el capítulo 195 de Reunión de Superados

15 sept. 2026 - 22:35 hrs.

En el avance del capítulo 195 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) y Tomás (Gabriel Urzúa) vivirán un apasionado momento en la oficina de la directora del colegio.

Justo en ese momento, Pili (Paloma Moreno) llegará al lugar y no dudará en exigir explicaciones.

Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) dejará completamente en shock a Josefa (Luz Valdivieso) con una incómoda exigencia relacionada con sus hijos.

Reunión de Superados / Mega

Jaime le hará una gran sorpresa a Tito

Además, Jaime (Francisco Reyes), en compañía de Hingilberto (Luis Dubó), le preparará una gran sorpresa a Tito (Claudio Castellón).

El empresario llevará a su amigo hasta un aeródromo para darle un paseo en avioneta, todo esto con el objetivo de subirle el ánimo luego de que Alessandra (Julieta Bartolomé) se fuera a trabajar a Argentina.