¿La recuerdas? La actriz que vuelve a las teleseries de Mega con rol clave en Reunión de Superados

12 sept. 2026 - 10:15 hrs.

Esta semana en Reunión de Superados, presenciamos el regreso a Mega de una destacada actriz nacional.

Se trata de Maira Bodenhöfer, de 39 años, quien cuenta con una amplia trayectoria en televisión y cine.

En el Área Dramática de Mega, Bodenhöfer debutó en Isla Paraíso (2019), donde interpretó a la Hermana Aurora.

Mega

Dos años más tarde, la actriz formó parte de la exitosa teleserie vespertina #PobreNovio, dando vida a Sara Fernández.

El nuevo personaje de Maira Bodenhöfer

En Reunión de Superados, Maira Bodenhöfer interpreta a Andrea, la actual pareja de Perla (Shlomit Baytelman).

Reunión de Superados / Mega

En su primera aparición, Andrea asistió a una cena en la casa de Tere (Elisa Zulueta), instancia en la que también conoció a Jaime (Francisco Reyes) y Pili (Paloma Moreno).

Luego de este encuentro, el personaje de Bodenhöfer y Perla le propusieron a Pili y Jaime casarse de forma espiritual, recibiendo respuestas completamente divididas.

Reunión de Superados / Mega

No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.

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