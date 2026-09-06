¿Nancy y Tomás son hermanos?: Este fue el resultado del test de ADN en Reunión de Superados

06 sept. 2026 - 17:15 hrs.

Esta semana, Nancy (Paulina Hunt) y Tomás (Gabriel Urzúa) se enfrentaron a una impactante revelación que podría cambiar para siempre su relación en Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

Ambos conocieron el resultado de un test de ADN que confirmó una verdad que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. A continuación, te contamos cómo se desarrolló este tenso momento.

¿Nancy y Tomás son hermanos?

Luego de algunos días trabajando en el colegio, Tomás decidió contarle a Nancy la verdadera razón que lo llevó hasta el establecimiento. Antes de morir, su madre le había revelado que era hijo de Thomas Campbell, fundador del colegio y padre de la directora.

Reunión de Superados / Mega

Tras conocer esta confesión, Nancy tomó una drástica decisión: Exhumar el cuerpo de su padre para realizar un examen de ADN que permitiera confirmar si Tomás realmente era su hermano.

Finalmente, con el resultado en sus manos, la directora del colegio citó al profesor en su oficina para conocer de una vez por todas la verdad sobre su parentesco.

Reunión de Superados / Mega

Y sus peores sospechas se confirmaron: Tomás efectivamente es hijo de Thomas Campbell, convirtiéndose en su hermano. La impactante noticia provocó que Nancy se desmayara en plena oficina.

Segundos después, la directora despertó completamente desbordada por la rabia y comenzó a insultar en inglés a su difunto padre. Incluso, rompió uno de sus cuadros y llegó a plantearse cambiar el nombre del colegio para borrar cualquier vínculo con él.

Reunión de Superados / Mega

Finalmente, Nancy descargó toda su furia contra Tomás y lo enfrentó duramente: "¿Así? ¿Así me querías ver? Echa mier.. Rota en mil pedazos", para luego exigirle que abandonara inmediatamente la oficina.

No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.

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