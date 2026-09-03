Manuel se reunirá con Matilde para decirle el secreto de Josefa en el capítulo 189 de Reunión de Superados

03 sept. 2026 - 22:41 hrs.

En el avance del capítulo 189 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) se armará de valor para llamar a Josefa (Luz Valdivieso).

La abogada le pedirá a la psicóloga que se reúna con ella para tomar un café y contarle cómo ocurrieron realmente las cosas con Coke (Diego Muñoz).

Por otro lado, Tomás (Gabriel Urzúa) le propondrá a Nancy (Paulina Hunt) formar una familia luego de descubrir que son hermanos biológicos.

Reunión de Superados / Mega

Manuel se reunirá con Matilde para contarle el secreto de Josefa

Además, Josefa llamará a Manuel (Mario Horton) para contarle que Matilde le pidió reunirse y que ya no habrá tiempo para que él pueda conocer su secreto.

Ante esto, el periodista llegará hasta la casa de la abogada con la intención de contarle toda la verdad sobre el embarazo de Josefa.