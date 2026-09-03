"Fue muy bien recibido el personaje": Así se grabó la emotiva despedida de Alessandra en Reunión de Superados

03 sept. 2026 - 11:20 hrs.

Este miércoles, Alessandra (Julieta Bartolomé) protagonizó un emotivo momento en Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

En la ficción, la influencer ingresará a un reality y llegó al aeropuerto para emprender un viaje a Argentina, donde tuvo una emotiva despedida junto a su círculo cercano.

El backstage

El equipo digital de Mega estuvo presente durante la grabación de la escena y conversó con los actores sobre este emotivo momento que marcará la historia.

Reunión de Superados / Mega

"Hermoso, la verdad, el equipo es increíble, la pasamos muy bien en cada momento. La verdad es que el público de Chile fue increíble. Creo que lo dije siempre, eso es algo que me sorprendió para bien demasiado, o sea, mucho amor, muy cariñosos en la calle. La verdad es que fue muy bien recibido el personaje, así que muy contenta", expresó la actriz Julieta Bartolomé.

Por su parte, Paloma Moreno, quien interpreta a Pili, expresó: "Heavy para la Pili y para la Paloma, para mí, va a ser muy heavy porque habíamos creado un vínculo muy bonito con la July, ya teníamos toda una dinámica grabando y todo, así que es muy triste que se vaya, mi July".

"Nos hicimos muy amigos con la Julita, tuvo una adaptación al grupo muy linda también. Claramente también a la gente en la casa le gustó mucho el trabajo de ella por la cantidad de cariño que recibe, se va a notar su ausencia", comentó Claudio Castellón, quien da vida a Tito.

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