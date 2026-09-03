¿Accidente o a propósito? Nicole Moreno y Bárbara protagonizarán tenso momento en pleno baile

03 sept. 2026 - 00:50 hrs.

En el avance del capítulo 55 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno, Bárbara Córdoba y Austin Palao participarán en una coreografía que no estará libre de tensión.

En el momento de la actuación, estarán la modelo y el peruano bailando, justo cuando la trasandina pasará por atrás de ellos.

Sin embargo, la competidora de fitness levantará uno de sus brazos, pasando a llevar a su compañera y dejando a los demás participantes bastante sorprendidos.

Volverías con tu ex? 2

El primer beso de Faloon Larraguibel y Rai Cerda

En la misma dinámica, Faloon Larraguibel y Rai Cerda harán dupla y en un momento, se darán su primer beso en el reality, de manera bastante apasionada.

Finalmente, Flavia Laos se acercará a la exchica Yingo y le dirá todo lo que ocurrió entre ella y su expareja, dejándola muy furiosa.