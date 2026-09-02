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"Te andas luciendo..": Faloon Larraguibel lanzará fuerte advertencia a Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 54 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel le hará un tenso reclamo a Rai Cerda, el cual provocará una discusión.

"Claro, te andas luciendo, andas con bóxer en todos lados, siempre te has paseado así", lanzará la nueva participante, a raíz de una situación ocurrida en la actividad "El hombre ideal".

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El ingeniero intentará tomarse las cosas con humor, pero ella bastante seria seguirá con su descargo: "Tú has hecho muchas más hue... de las que tú no has contado. Vamos a ir hablando una tras otra que hiciste acá, desde que llegaste. Terminado recién y cero que te importa".

Volverías con tu ex? 2

Dos nuevos participantes llegarán a la casona

Por otro lado, los participantes serán sorprendidos con la llegada de una nueva expareja, directamente desde la Isla de las Tentaciones, Manuel González y Noelia Márquez.

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Finalmente, Ludmila Ksenofontova le revelará a Kaoto que tiene intenciones de abandonar el encierro y él intentará convencerla de que no lo haga. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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