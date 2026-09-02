¡Desde La Isla de las Tentaciones! Dos nuevos participantes llegarán a Volverías con tu ex? 2

02 sept. 2026 - 00:47 hrs.

En el avance del capítulo 54 de Volverías con tu ex? 2, sonará una alarma que dejará a todos los participantes bastante confundidos.

Rápidamente, todos irán al patio y de un auto se bajará Manuel González y cuando le pregunten si viene solo, él dirá "hombre, me imagino que viene alguna exnovia mía, no sé cuál".

Tan solo unos segundos después, ingresará otro vehículo del cual descenderá Noelia Márquez, expareja del español, y protagonizarán una tensa escena.

Volverías con tu ex? 2

La decisión que querrá tomar Ludmila Ksenofontova

Por otro lado, Faloon Larraguibel le hará un fuerte reclamo a Rai Cerda y él intentará tomárselo con humor, pero ella estará muy enojada y le asegurará que conversarán sobre todas las cosas que han ocurrido en el encierro.

Finalmente, Ludmila Ksenofontova le dirá a Kaoto que tiene intenciones de renunciar al reality y él intentará disuadirla.