01 sept. 2026 - 11:15 hrs.

Esta noche, Volverías con tu ex? 2 tendrá un capítulo de alto impacto, marcado por fuertes enfrentamientos, revelaciones y un esperado acercamiento que podría cambiarlo todo dentro del encierro y la vida de Ludmila Ksenofontova.

Faloon Larraguibel y Luis Mateucci protagonizarán un revelador enfrentamiento donde saldrán a la luz más detalles de una polémica pelea que tuvieron en una fiesta fuera del reality.

1 "No te lo voy a perdonar": Faloon Larraguibel se enfurecerá con Rai Cerda después del detector de mentiras 2 ¿Qué habrá pasado? Ludmila Ksenofontova y Kaoto se esconderán bajo las sábanas y a oscuras 3 "Me dio una depresión terrible": Faloon Larraguibel revelará consecuencias físicas tras término con Rai Cerda 4 Faloon Larraguibel frenó en seco a Luis Mateucci a minutos de su llegada: "Es de poco hombre..." 5 Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 52: La llegada de Faloon Larraguibel causó estragos Lo más visto de Volverías con tu Ex

"En una fiesta que nosotros nos encontramos, donde tú andabas dando bote porque no andabas en ningún lugar y andabas buscando dónde estar. La cosa es que yo tenía varias cosas que decirte, Rai en ese minuto se había ido al baño, me acerco a ti y te digo una h.. fea, termina la fiesta, salimos todos, sales tú solo porque andabas solo, te subieron a un auto cagado de miedo diciéndote de todas las cosas y al final jamás hiciste nada. Acá aleteas demasiado cuando en verdad al momento de los qué hubo, no haces nada. Y después te pones a decir ‘no puedo creer que las personas que organizan estas fiestas invitan a estas personas que son tan ordinarias, ¿tú no te has mirado al espejo?", le dirá ella.

Mateucci no se quedará callado y entregará su propia versión de lo ocurrido: "Yo no andaba dando bote, andaba con Yuli. Y se lo dije al dueño de la fiesta porque yo saliendo del baño y tú me vienes a increpar".

La discusión subirá rápidamente de tono cuando Faloon lo acuse directamente: "Estás acostumbrado a hablar mal de las mujeres, eres un mentiroso". El argentino responderá con la misma intensidad: "Vos sos la primera en llevarte mal con las mujeres. Y es verdad, me quejé, no estoy acostumbrado a que me vengan a matonear", le contestará Luis.

Pero el conflicto no será el único momento de alto impacto para Faloon. La rubia también revelará lo mal que lo ha pasado al ver desde afuera el paso de Raimundo Cerda por el reality, asegurando que la situación incluso tuvo consecuencias en su salud y estado emocional.

Faloon contará que llegó a enfermarse, que tuvo una infiltración en el cuello y que atravesó una profunda depresión tras ver al "Toro" dentro del encierro haciendo de las suyas con Sofía y Flavia. “Tú no sabes cómo lo pasé yo… Y de verdad entiende que estoy súper enojada, súper dolida contigo, como desilusionada de lo que yo conocía de ti… Me dio una depresión terrible que en mi vida la había sentido”, confesará, evidenciando el profundo impacto que tuvo para ella ver a Rai rehacer su vida dentro del programa.

La romántica noche de Ludmila Ksenofontova y Kaoto

Y mientras los conflictos sacudan la casa, durante la noche llegará uno de los momentos más esperados. Aprovechando la oscuridad y la intimidad de la noche, Ludmila Ksenofontova y Kaoto finalmente se besarán apasionadamente por cuenta propia y sin actividad, dando un nuevo paso en una relación que durante los últimos días ha generado cada vez más expectativas dentro del encierro.

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