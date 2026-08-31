31 ag. 2026 - 12:29 hrs.

Esta noche, Faloon Larraguibel llegará a Volverías con tu ex? 2 para revolucionar la casa, pero especialmente para remecer a Raimundo Cerda con un reencuentro cargado de emoción, reproches y cuentas pendientes. Además, momentos de tensión se avecinan con el detector de mentiras.

La rubia irrumpirá en el encierro escoltada por cuatro musculosos hombres sobre un palanquín y luciendo un sensual vestido rosado con escote. Al bajar, el ingeniero será el encargado de recibirla y ambos protagonizarán un largo y apretado abrazo que marcará el esperado reencuentro. Pero la emoción dará rápidamente paso a los reproches.

1 Faloon Larraguibel llegará a Volverías con tu ex? 2 y tendrá feroz discusión con Rai Cerda por Fran Maira 2 "Esta vez vengo como heroína": Faloon Larraguibel ingresará este lunes a Volverías Con Tu Ex? 2 3 Del adiós de Sofía a adelanto del ingreso de Faloon: Momentos que marcaron la semana en Volverías con Tu Ex? 2 4 Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 51: El día más triste de Ludmila Ksenofontova 5 "No me mientas en la cara": Faloon Larraguibel encarará duramente a Rai Cerda tras su regreso a la casona Lo más visto de Volverías con tu Ex

Faloon tendrá una conversación a solas con Rai, instancia en la que inmediatamente se le llenarán los ojos de lágrimas y confesará lo difícil que ha sido estar lejos de ella, y le prometerá que no se involucró con nadie durante este tiempo: "Lo único que me ayudaba a sacarte de mi cabeza era competir, pero cada cosa me recordaba los momentos contigo… Lo único que estuve haciendo fue tapar penas".

"¿Tapar penas cómo? No fue mucho el tiempo que terminamos y ya te estabas dando besos", le cuestionará Faloon. "No fue así", le negará Rai. "No me mientas en la cara, yo lo vi, no mientas", le reclamará ella, dejando en evidencia que el pasado entre ambos todavía está lejos de quedar atrás.

La conversación subirá de intensidad cuando Faloon le pregunte: "¿No te pones en mi lugar?". "¿Y tú en el mío?", le contra preguntará él. "¿En el que lo estás pasando súper bien agarrándote a una mina?, ¿en ese lugar quieres que me ponga? Yo estaba viéndote afuera y tú haciendo puras h…", le reclamará la ex de Jean Paul Pineda. "¿Y qué te trajo (acá)?", le preguntará Rai. "Tú", le responderá ella, dejando claro que su llegada al reality tiene nombre y apellido.

El conflicto por Fran Maira

Sin embargo, la conversación dará un giro inesperado cuando Rai Cerda le cuente a Faloon que protagonizó una pelea con Austin Palao por defender a Fran Maira: "Por un tema de un cara a cara de la Fran, el h… me empujó y yo lo empujé y quedó la cagá".

Lejos de tomarlo con indiferencia, Faloon reaccionará molesta: "¿Qué te importa a ti eso? Pones de prioridad a otra persona, no, y te pones a hablar de otra persona, es que vas a ver después cuando tú salgas de aquí cómo esta mujer me ha hecho m…, y tú aquí haciendo esto", le reclamará.

"¿La Fran te ha hecho m… a ti?", le preguntará Rai. "Siempre defendiendo a esta mina. Sigamos hablando después, de verdad que me desagrada tanto que tú hagas eso. Me desagrada, me pone de mal humor cuando tú hablas de esta mina, es lo más ordinario que hay, no quiero hablar más de ella", le responderá Faloon, dejando nuevamente al descubierto sus celos y molestia frente a la cercanía de Rai con otras mujeres dentro del encierro.

Más tarde, Tonka Tomicic llegará nuevamente con la actividad "Las mentiras pesan", que tendrá como protagonista al detector de mentiras y pondrá a prueba las relaciones y verdades de los participantes. En esta oportunidad, Tonka le preguntará a La Guarén por su relación con la mamá de Nicolás Solabarrieta.

"La mamá de Nicolás fue un 7 conmigo, fue una segunda mamá, me aconsejó muchas veces, me aconsejó en varias situaciones, así que cómo me podría caer mal alguien que también me recibió en su casa cuando tuve problemas en mi casa. Lo único que siento hacia ella es agradecimiento", responderá Guarén.

Luego, Tonka llevará la preguntará directamente a Nicolás: "¿Crees que cuando terminaron algo pasó entre tú y la mamá de Nico?". "Que yo sepa, no. Nunca hubo un conflicto con ella", responderá él, y agregará: "Sé que mi mamá le tenía mucho cariño y que Valentina múltiples veces me manifestó que era como una segunda mamá. Mi mamá, aunque la amo mucho y se lo he dicho varias veces, tiende a meterse un poquito más de la cuenta en las relaciones, no para tratar cambiar las cosas, pero a entregar mucho su opinión, a mí. Mi mamá jamás ha mencionado cosas de una pareja mía públicamente y jamás lo va a hacer".

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