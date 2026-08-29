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Acompañada de su familia: Sofía Latorre compartió día de esquí en Valle Nevado Instagram de @sofii_latorre

Acompañada de su familia: Sofía Latorre compartió día de esquí en Valle Nevado

  • Por Marcela Paillape

Sofía Latorre fue eliminada esta semana de Volverías con tu ex? 2 y en este tiempo fuera del espacio de telerrealidad, la exparticipante quiso pasar un momento de relajo rodeada de su familia y en un paisaje envidiable. 

En una serie de historias que compartió en su cuenta de Instagram, Latorre mostró el paisaje invernal nocturno en el hotel Puerta del Sol de Valle Nevado, donde fue a esquiar acompañada de su madre, Susana Moreno, y su hermana Martina. 

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"Buenos días, ¿cómo están? Aquí estoy con mi mamá y con mi hermana. Nos tocó un día muy lindo, por suerte", comentó desde los andariveles del centro de esquí. 

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Pese a los pronósticos del tiempo para este fin de semana, Sofía tenía un cielo completamente despejado en la cordillera. "Nos había salido que iba a nevar todos los días y salió el sol, así que agradecida", agregó. 

Y en otra publicación, mostró el par de esquís que estrenó durante esta jornada en la nieve.  

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