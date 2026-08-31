La nueva teleserie vertical de Mega: ¿Cómo ver todos los capítulos de Me caso, pero contigo?

31 ag. 2026 - 10:05 hrs.

Este lunes 31 de agosto se estrena Me caso, pero contigo, la nueva teleserie vertical de Mega, que cuenta con un elenco encabezado por Octavia Bernasconi, Laura Vila y Daniel López.

La trama gira en torno a Martín (Daniel López), un joven que está a punto de casarse con Trini (Laura Vila), pero todo cambia cuando ve a Julieta (Octavia Bernasconi), la oficial a cargo de la boda y su antiguo amor.

Esto provocará que el joven, a nada de contraer matrimonio, comience a dudar sobre la decisión que está tomando para el resto de su vida.

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¿Cómo ver todos los capítulos de Me caso, pero contigo?

Todos los capítulos de la teleserie vertical Me caso, pero contigo estarán disponibles exclusivamente en la plataforma de streaming Mega Go.

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