Con efecto de piernas alargadas: Las claves de Florencia Araneda para elevar un look total white en invierno

30 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Los outfits total white son imperdibles durante el invierno al aportar una luminosidad única que contrasta con los días grises de la temporada. Consciente de esto, Florencia Araneda compartió sus mejores tips para elevar una base blanca.

"Vamos a darle más onda y más personalidad", comentó la influencer en su Instagram. Allí, compartió su propuesta, la cual destacó por tener un favorecedor efecto de piernas alargadas.

¿Cómo eleva Florencia Araneda un look blanco?

Para transformar una base de polera sin mangas y jeans blancos, Florencia centró su estrategia en incorporar complementos de alto contraste. Primero eligió una llamativa chaqueta roja y un cinturón negro para acentuar la cintura.

El secreto para unas piernas "largas" fue el calzado. La hija de Marcela Vacarezza optó por unas botas negras de tacón y punta que "estilizan demasiado las piernas cortitas".

En cuanto a accesorios, llevó unos lentes oscuros, un jockey blanco que "le da el toque deportivo al look" y una cartera de mano negra. "Si hiciera más frío, que no es el caso, me pondría unos guantes negros", agregó.

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