"Hace un par de meses": Gissella Gallardo confirma que está en pareja con un empresario chileno

30 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Gissella Gallardo reveló que tiene su corazón ocupado, aunque sin dar muchos detalles de quién sería su nueva pareja.

La comunicadora habló en Primer Plano sobre su vida sentimental y señaló que quiere mantenerla en bajo perfil por el momento. "Estoy muy feliz, muy tranquila, estoy en una relación hace un tiempo", indicó.

"No voy a dar nombres ni nada, porque no es persona que está metida en este cuento (de la televisión) y creo que por primera vez me merezco una historia tranquila", agregó.

Instagram de @gissepaz

Manteniendo el misterio, Gallardo puntualizó que su relación tiene "un par de meses". Se trataría de un empresario chileno al que ha presentado solo a su círculo más cercano.

"Mauricio (Pinilla) no lo conoce, lo conoce mi familia, mis hijos, mis amigos, y quiero mantenerlo bien guardado", agregó y, sobre su vínculo con el exseleccionado nacional, puntualizó que por el momento, "cada uno se está tomando su espacio para calmar las aguas".

La relación con Mauricio Pinilla

Cabe recordar que Pinilla declaró recientemente que su única instancia de conversación con Gissella Gallardo era sobre sus hijos en común y asuntos domésticos.

"Mis niños ya están grandes, entonces tienen una comunicación directa con su papá. Nosotros nos comunicamos por otras cosas, pero estos últimos días no", cerró ella.

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