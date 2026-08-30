"Siento que no eres tú": Rosario Bravo sorprende a fans con un marcado maquillaje de noche

30 ag. 2026 - 15:00 hrs.

Rosario Bravo sorprendió a sus fanáticos al prestarse como modelo para una de sus amigas, quien realizó un curso enfocado en el maquillaje de noche.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde compartió las fotos del resultado. En ellas, muestra un estilo más glam, bastante diferenciado de su habitual look natural.

El comentado maquillaje de Rosario Bravo

En las imágenes, Rosario Bravo luce unas cejas marcadas, ojos ahumados, labios rosa y mejillas ruborizadas con toques de iluminador. Rápidamente, su post se llenó de comentarios, aunque uno resaltó entre los demás.

Instagram @rosario.la.bravo

"Perdón. Siento que no eres tú", comentó uno de sus seguidores junto a un emoji triste, con el fin de dejar en claro su descontento. En respuesta, la propia enfermera contestó con ironía: “Es la idea del maquillaje, verse arreglada”.

“Te ves hermosa”, “Regia, quedé sin palabras”, “Guapucha a más no poder”, “Quedó súper ese maquillaje”, “Con maquillaje o no, eres hermosa igual”, opinaron otros fans en su post.

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