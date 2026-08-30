"Yo no hablo con ella": Mauricio Pinilla tras impasse con Gissella Gallardo por su mensaje a Gala Caldirola

30 ag. 2026 - 11:21 hrs.

Mauricio Pinilla podría ser considerado como el cuarto involucrado tras el bullado término entre Gala Caldirola y Luis Jiménez, a raíz del mensaje de apoyo que dejó en redes sociales para la española con quien también tuvo una relación.

A más de una semana del escándalo, el exseleccionado habló con LUN sobre el tema y explicó que "solamente le mandé un mensaje de cariño a Gala en una foto de Suro que es nuestro representante, con mucho cariño y mucho respeto y nada más. (...) Sé la mujer que es, sé la madre que es, entonces no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que yo publique en mis redes sociales o lo que yo le dedique a la gente que le tengo mucho cariño".

"Me da mucha lata que haya tenido que vivir este episodio tan complicado, sobre todo en un momento en el cual se suponía que estaba todo impecable, que eran felices y todo. (...) La voy a apoyar siempre, porque ella se comportó siempre muy bien conmigo", agregó.

Sin embargo, esto trajo coletazos con su exesposa, Gissella Gallardo, quien también publicó en redes sociales que tanto Jiménez como Pinilla eran iguales.

"Yo no hablo con ella, es decir, hablamos de los niños y de las cosas de la casa, nada más. Así que si quieres saber lo que publicó ella en sus redes sociales y sobre esa comparación estúpida, pregúntaselo a ella", indicó "Pinigol" al medio.

Los dichos de Pamela Díaz

Sin embargo, lo que no quiso dejar pasar fueron los dichos de Pamela Díaz, quien afirmó en un programa de streaming que "el Mago Jiménez y Pinilla son un par de fallados, perdónenme, porque quédense callados los dos...".

Al respecto, Mauricio Pinilla señaló que evalúa la situación con un equipo legal.

"Están trabajando mis abogados en eso... ¿Cómo se te pasa por la cabeza tratar a alguien de fallado? ¿De fallado? A una persona que ha hecho matinales, conducción de Juegos Olímpicos, conducción de programas deportivos, de radio, a alguien que fue bicampeón de América, ¿fallado de qué? Qué falta de respeto", cerró.

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