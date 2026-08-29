Emilia Dides mostró cuán grande está su hija Mía: Le aparecieron sus primeros dientes

29 ag. 2026 - 16:30 hrs.

Emilia Dides ha sido testigo del crecimiento de su hija Mía, fruto de su relación con el exNFL Sammis Reyes.

La pequeña, que apenas tiene 7 meses (nació el 30 de enero de este año) y ya comenzó a mostrar sus primeros dientes, los dos incisivos centrales de la parte inferior, y con una tierna foto, dejó en evidencia cómo se asoman en sus encías.

Las reacciones no se hicieron esperar y las seguidoras de la cantante señalaron: "Amo sus conejitos", "Princesita hermosa", "sus dientitos, qué bella" y "le aparecieron los ratones".

Instagram de @emiliadides

Cabe recordar que hace algunos días, la pequeña Mía estuvo resfriada y, si bien sus padres indicaron que no era algo de gravedad, apuntaron a que "es muy triste verla así".

Este es el primer invierno de la niña y logró sortearlo perfectamente, ya que con el cuidado de su mamá y su papá, tuvo una evolución favorable. "Adivinen quién despertó mejor y quién despertó resfriada", bromeó Dides porque ella terminó enferma mientras su hija se recuperaba.

Instagram de @emiliadides

Todo sobre Emilia Dides