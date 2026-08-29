"Amo las viñas, soy fan": El especial paseo de Camila Andrade y su prometido en Valparaíso

29 ag. 2026 - 17:00 hrs.

Tras su pedida de matrimonio, Camila Andrade y su pololo, Jorge Yunge, continúan disfrutando de especiales momentos juntos, como se puede apreciar a través de sus redes sociales.

En esta oportunidad, la modelo compartió en su cuenta de Instagram las fotos de una romántica escapada que estos realizaron a una hacienda ubicada en Valaparaíso.

La romántica salida de Cami Andrade y Jorge Yunge

En las imágenes, se observa cómo ambos tomaron varias copas de vino, degustaron platillos gourmet y pasearon al atardecer por los campos de la Viña Casas del Bosque.

Instagram @cmiandrade

Otras imágenes muestran a Camila y Jorge totalmente relajados y alegres con la compañía del otro. "No sé si les conté, pero amo las viñas, soy fan", escribió la exreina de belleza en su publicación.

"Qué románticos, con las zapatillas combinadas"; "Me encanta verte feliz"; Qué bien, Camila, te mereces un hombre decente. Vivan los novios", comentaron algunos de sus fans.

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