"En este minuto de mi vida...": Gala Caldirola aclara si estará o no en un reality show tras especulaciones

29 ag. 2026 - 15:12 hrs.

Gala Caldirola decidió dejar atrás su traspié amoroso con Luis Jiménez y disfrutar de los días de sol que hay en Río de Janeiro.

Rodeada de agua cálida y un clima envidiable, la española ha publicado varias historias en su cuenta de Instagram donde se la ve relajada en la playa de Barra da Tijuca. De hecho, en un reciente video, se la ve zambullirse en el mar con el mensaje: "Supongo que la vida tenía otros planes para mí".

"Solo sigue, confía y suelta", agregó.

¿Ingresará a un espacio de telerrealidad?

Caldirola quiso aclarar los rumores que la vincularían con el reality de nuestro canal, Volverías con tu ex?.

Al respecto indicó que "nunca he descartado volver a entrar a un reality, creo que es una oportunidad económica buena. De hecho, yo iba a entrar en Volverías con tu ex? 2 y se dio que tenía otros planes que me parecían más lindos, más constructivos".

"Siento que en este minuto de mi vida no me haría bien reencontrarme con ninguno de mis ex y no tengo interés en reencontrarme con ninguno de mis ex. Por lo tanto, quería aclarar que no", agregó.

Y para finalizar, puntualizó que "hay proyectos que vale la pena tomarlos y vivirlos, pero en este momento, el formato de Volverías con tu ex?, en concreto, creo que no podría disfrutarlo, y hoy prefiero elegir mi paz mental. Aun así, estoy agradecida por la consideración".

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