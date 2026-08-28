Exchica reality muestra cómo avanza su embarazo a meses de anunciarlo: "A pocas semanas de tenerte"

28 ag. 2026 - 15:10 hrs.

La modelo y exintegrante del reality El Internado, Karina Belén, compartió a través de redes sociales cómo ha avanzado su embarazo.

Precisamente, en junio de este año la figura de redes sociales anunció que estaba esperando a su primer bebé junto con su pareja Kian Rodríguez.

Por lo mismo, y con la gestación en camino, Karina publicó unas hermosas imágenes de cómo ha avanzado su embarazo durante estos últimos meses.

Karina Belén muestra su embarazo

"Gracias por ser ese positivo sin una búsqueda exhaustiva. Gracias por aferrarte a la barriguita de mamá", escribió en un comienzo la modelo.

Dicho esto, le agradeció por "salir bien en cada prueba y examen. Gracias por cada patadita para decirme que estás creciendo sanito. Gracias bebé por portarte tan bien".

"A pocas semanas de tenerte a este lado de la piel", cerró Karina, posteando varias fotografías de una sesión donde se puede ver cómo ha crecido su pancita.

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