El potente mensaje de amor propio de Gala Caldirola tras su quiebre con Luis Jiménez: "Nunca te olvides de..."

28 ag. 2026 - 13:30 hrs.

Gala Caldirola está viviendo un proceso de reinvención personal tras ver cómo sus planes con Luis Jiménez en Qatar eran truncados por la confesión de infidelidad de Coté López.

A raíz de esto, la modelo española tomó sus maletas, a su hija y emprendió vuelo de regreso a Chile para reconectar con todo aquello que había decidido dejar atrás.

Por lo mismo, a través de sus historias de Instagram, Gala publicó unos videos donde habló un poco del amor propio que se debe tener y lo que aprendió de esta traumática experiencia.

El mensaje de amor propio de Gala Caldirola

"Se vienen muchos proyectos muy bonitos que nunca había dejado de lado, entonces me apetecía hacerles un recordatorio", partió diciendo la modelo española tras nombrar algunas colaboraciones que estaba retomando.

En esa línea, expresó que "independientemente de si caminas sola o acompañada o de las circunstancias, nunca te dejes de lado, nunca te olvides de qué eres capaz, de tu potencial, de no soltar tus sueños, de ir detrás de ellos".

"Eso depende solamente de ti, de nadie más, y te lo quería recordar, que todo va a estar bien, mujeres power", cerró Caldirola.

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