Tras rumores de acto ilegal: Coté López publica documento privado para desmentir acusaciones en su contra

28 ag. 2026 - 11:00 hrs.

La polémica de Gala Caldirola y Coté López sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo, y es que la empresaria publicó un documento para contrarrestar las declaraciones de la modelo española.

Y es que, en una conversación con un programa de farándula, Gala Caldirola afirmó que Coté López realizó algo ilegal en Qatar y frente a su hija Luz Elif.

La situación quedó en el aire, ya que Gala no especificó qué pasó; sin embargo, los usuarios comenzaron a especular que se trataba de consumo de drogas.

Coté López responde a rumores en su contra

A raíz de estas especulaciones, Coté López apareció en sus historias de Instagram con un documento para despejar cualquier tipo de dudas.

En concreto, la empresaria e influencer publicó un documento de un test de drogas que tiene fecha para el 22 de abril del 2026. "Cuando llegué desmayada por cálculos", afirmó Coté, sin agregar nada más.

Precisamente, en este documento se ve que López dio negativo a cocaína, opiáceos, canabinoides y anfetaminas. Con esto, la influencer busca dejar de lado esta polémica en su contra.

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