El reencuentro de Yeimy y Charly marcará el concierto de 'La Reina del Flow' en Chile

27 ag. 2026 - 19:28 hrs.

Los fanáticos de La Reina del Flow tendrán una nueva oportunidad de reencontrarse con los personajes de la serie. El próximo 3 de septiembre, el espectáculo La Reina del Flow en Concierto se presentará en Movistar Arena, en Santiago.

La fecha tendrá un significado especial para el espectáculo, ya que Chile será el punto de partida de su gira latinoamericana, luego de su paso por España, donde reunió a más de 120.000 asistentes.

La presentación llevará al escenario parte de la historia de Yeimy Montoya, conectando distintas etapas del personaje y su evolución a lo largo de la serie.

Carolina Ramírez regresará como Yeimy

Uno de los momentos más esperados de esta nueva etapa será el regreso de Carolina Ramírez al papel de Yeimy Montoya. La actriz tendrá una participación especial en determinadas funciones de la gira, compartiendo nuevamente con el elenco y con los seguidores de la producción.

Su participación también permitirá recuperar una de las relaciones centrales de la historia: Yeimy y Charly volverán a encontrarse sobre el escenario, trasladando al formato en vivo una conexión que ha marcado el desarrollo de la serie.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

El espectáculo se realizará el jueves 3 de septiembre de 2026 en Movistar Arena, Santiago, marcando el inicio de la gira latinoamericana de La Reina del Flow en Concierto.

Las entradas para el show ya están disponibles a través de PuntoTicket.